Обвинувачені в терактах 11 вересня погодилися визнати провину в обмін на скасування смертної кари

Обвинувачені в підготовці терактів 11 вересня 2001 року, які призвели до смерті майже 3 тисяч людей, погодилися укласти угоду зі слідством і визнати свою провину.

Про це повідомило Міністерство оборони США.

Згідно із заявою, провину визнали Халід Шейх Мохаммед, якого вважають ідеологом терактів, та його спільники Валід бен Атташ і Мустафа аль Хавсаві. Пентагон не розголошує деталей їхньої угоди зі слідством.

Видання The New York Times пише, що обвинувачені погодилися визнати себе винними в обмін на скасування смертної кари та довічне увʼязнення.

Халіда Шейха Мохаммеда, Валіда бен Атташа і Мустафу аль Хавсаві утримують в американській вʼязниці в Гуантанамо з 2006 року. Їх звинувачують в організації терактів 11 вересня 2001-го, що призвели до смерті 2 977 людей.

Згідно з версією обвинувачення, Халід Шейх Мохаммед ще в 1996 році запропонував голові терористичної організації «Аль-Каїда» Усамі бен Ладену використати викрадені пасажирські літаки як ударні засоби. Під час судових слухань він взяв всю відповідальність за теракти на себе.

Аль Хавсаві звинувачують у фінансуванні підготовки викрадачів літаків і допомозі в організації їхніх пересувань, а бен Атташ був їхнім помічником і тренував терористів.