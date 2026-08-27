Помер сербський генерал Ратко Младич, якого засудили до довічного ув’язнення за воєнні злочини в Югославії

Помер колишній командувач боснійських сербів, генерал Ратко Младич, який був засуджений судом у Гаазі до довічного увʼязнення. Йому було 84 роки, він помер у слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє Reuters.

У 2017 році Міжнародний трибунал ООН з покарання воєнних злочинів у колишній Югославії визнав Младича винним у вбивствах, злочинах проти людяності, терорі, нападах на цивільних і захопленні заручників. Загалом його визнали винним за 10 пунктами з 11 — за воєнні злочини в Боснії і Герцеговині, зокрема за геноцид мусульман у Сребрениці в 1995 році, коли було страчено близько 8 тисяч людей.

Крім того, Младич визнаний винним у злочинах проти людяності та порушенні звичаїв ведення війни у звʼязку з чотирирічною облогою міста Сараєва. За час облоги в місті загинули 11 тисяч мирних жителів.