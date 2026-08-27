Міносвіти США поширило відео, в якому порівняло Трампа з Гітлером. Після критики в інтернеті його видалили

Міністерство освіти США опублікувало в соцмережі X відеоролик, у якому президента Дональда Трампа хотіли порівняти з тигром. Та коли зʼясувалося, що порівняння насправді стосується Адольфа Гітлера, відео видалили.

Про цей інцидент пише Forbes.

Усе почалося з невдалого креативу: відомство опублікувало уривок із фільму «Темні часи» про премʼєра Великої Британії Вінстона Черчилля на початку Другої світової війни.

На відео актор, що зображує Черчилля, кричить: «Не можна домовлятися з тигром, коли твоя голова в його пащі!» Одразу після цих слів у кліпі йшли кадри з Трампом, а в підписі Міносвіти додало: «Ніхто не робить цього так, як ми», та емодзі тигра.

Усе б нічого, от тільки в оригінальній сцені фільму «тигром» Черчилль називав саме Адольфа Гітлера, переконуючи Кабмін не йти на мирні переговори з нацистами.

«Коли ми вже вивчимо цей урок? Скількох іще диктаторів треба задобрити, умиротворити, обсипати привілеями, Боже праведний, перш ніж ми зрозуміємо: не можна домовлятися з тигром, коли твоя голова у нього в пащі!» — ідеться в повній версії цитати.

Помилку Міносвіти США миттєво помітили й висміяли в мережі — мовляв, відомство звільнило працівників, які допомагали фінансувати вчителів та учнів, зате тримає «редактора фанкамів» на зарплаті коштом платників податків. Після цього публікацію швидко видалили із соцмережі.