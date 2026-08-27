Експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна на два місяці взяли під варту

Антикорупційний суд у Вірменії на два місяці взяв під варту проросійського експрезидента Роберта Кочаряна, якого підозрюють у злочинних схемах з хабарництва та відмивання грошей.

Про це пише вірменська служба «Радіо Свобода».

Запобіжку у вигляді арешту розглядали без самого експрезидента, оскільки його перевели до лікарні. Його наймолодший син Левон Кочарян повідомив, що два тижні тому батько переніс операцію з установки стента на серце.

Адвокат затриманого Арам Орбелян заявив, що Кочаряна виписали з лікарні та перевели до виправної установи в Єревані.

Два дні тому Антикорупційний комітет Вірменії затримав шістьох людей, серед них — Роберт Кочарян, його син та ще четверо людей. Слідство вважає, що експрезидент зі спільниками незаконно скуповував державне майно за заниженими цінами та легалізовував його через підставні компанії й третіх осіб.

Інші справи Роберта Кочаряна

Роберт Кочарян був президентом Вірменії у 1998—2008 роках. У 2008 році вірменська опозиція на чолі з першим президентом Левоном Тер-Петросяном, який балотувався на президентських виборах і програв їх, проводила в центрі Єревану мітинги проти результатів голосування. Акції протесту вилилися в заворушення і зіткнення мітингувальників з правоохоронцями — через це загинули десять людей, а понад 200 отримали поранення. Тоді експрезиденту Кочаряну та іншим фігурантам «справи 1 березня» висунули звинувачення в поваленні конституційного ладу у Вірменії. У 2021-му справу закрили.

У другій справі Кочаряна обвинувачували в отриманні хабаря в особливо великому розмірі ($3 мільйони) від підприємця Сільви Амбарцумян. Цю справу закрили у 2023 році через закінчення терміну давності.