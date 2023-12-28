У Вірменії суд припинив кримінальне переслідування експрезидента Роберта Кочаряна

Рішення ухвалили через закінчення терміну давності справи. Експрезидента Кочаряна обвинувачували в отриманні хабаря в особливо великому розмірі ($3 мільйони) від підприємця Сільви Амбарцумян, а Геворкяна — у відмиванні грошей.

У 2021 році у Вірменії також закрили іншу кримінальну справу, предʼявлену колишньому президентові Роберту Кочаряну — за статтею про повалення конституційного ладу.

Ще в 2008 році вірменська опозиція на чолі з першим президентом Левоном Тер-Петросяном, який балотувався на президентських виборах 19 лютого 2008 року і програв їх, проводила з 20 лютого в центрі Єревану мітинги проти результатів голосування. Акції протесту вилилися 1—2 березня 2008 року в заворушення і зіткнення мітингувальників з силами правопорядку — через це загинули десять людей, а понад 200 отримали поранення. Тоді експрезиденту Кочаряну та іншим фігурантам «справи 1 березня» Сейрану Оганяну, Юрію Хачатурову і Армену Геворкяну висунули звинувачення в поваленні конституційного ладу у Вірменії.