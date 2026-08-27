Сили оборони ракетами поцілили у два командні пункти росіян у Донецьку

Українські військові 26 серпня ракетами повітряного базування атакували два командні пункти росіян в окупованому Донецьку — основний та запасний.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Напередодні українські OSINT-канали повідомляли про прильоти по двох локаціях у Донецьку — по дворівневому паркінгу поблизу ТЦ «Донецьк Сіті», який міг використовуватися як укриття для пускових установок і бронетехніки, і по занедбаній будівлі колишнього науково-дослідного інституту — об’єкт використовувався як прихований пункт дислокації особового складу армії РФ.

Крім того, під ударом Сил оборони вчора та сьогодні вночі були:

ремонтно-відновлювальний підрозділ у районі Чонгару Херсонської області;

пункт управління БпЛА в Оленівці в тимчасово окупованому Криму;

райони скупчення військових РФ у Криму та Запорізькій області.

Втрати ворога і ступінь завданих збитків уточнюють.