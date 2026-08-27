«Бабель» дізнався імʼя власника медіа, якого підозрюють у вимаганні грошей за видалення фейків з його сайту

Власником медіа, якому вчора правоохоронці повідомили підозру у вимаганні грошей, виявився Станіслав Речинський.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в правоохоронних органах.

Речинський — головний редактор сайту ОРД. Слідство каже, що він разом з кількома людьми організував схему, за якою через свій сайт і телеграм-канал спершу поширював фейки про представників бізнесу, а потім вимагав гроші, щоб видалити цю інформацію.

Правоохоронці розповіли про одну з публікацій від 20 травня. Допис стосується «провідної корпорації у сфері охоронних послуг в Україні та її генерального директора». Від потерпілої сторони вимагали 3 500 USDT за видалення публікації. Кошти переказали на криптогаманець, після чого допис видалили.

Слідство також встановило, що засновник каналу живе в Берліні. Німецькі правоохоронці зʼясували, що минулого року він отримав у країні тимчасовий захист. Підозрюваному спершу повідомили про підозру, а сьогодні за його місцем проживання провели обшук.