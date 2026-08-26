Reuters: У Росії через атаки українських дронів зупинили роботу основні НПЗ російського «Лукойлу»

Основні нафтопереробні заводи російського «Лукойлу» зупинили роботу через атаки українських безпілотників. Сьогодні перестав працювати четвертий за величиною НПЗ «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез».
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Цей НПЗ — другий за обсягами виробник бензину в Росії. Удари дронів пошкодили кілька технологічних установок та інші споруди на заводі.
Наразі невідомо, скільки часу потрібно, щоб завод відновив роботу. Вранці про цю атаку писав Генштаб ЗСУ.
- ТОВ «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» — одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до групи «Лукойл». Потужність підприємства становить приблизно 17 мільйонів тонн нафти на рік.
- Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію. Підприємство забезпечує потреби Збройних сил РФ.