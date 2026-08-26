Der Spiegel: Схованку зі зброєю у лісі під Берліном залишив 24-річний українець — це було завданням російських спецслужб

Схованку зі зброєю неподалік Берліну, про викриття якої повідомляли у серпні, облаштував 24-річний українець. Слідство називає його Вадимом С. Він, ймовірно, долучився до групи, яка за завданням російських спецслужб готувала диверсії в європейських країнах.

Про це пише Der Spiegel.

Польські правоохоронці, які відстежували його переміщення, стверджують, що хлопець 1 жовтня 2025 року приїхав на автобусі з Польщі в Берлін, забрав там два згортки і помістив їх у сховок в лісі. У сховку були два пістолети з боєприпасами.

З Берліна Вадим С. повернувся до Польщі, а потім поїхав до Румунії. 16 жовтня його затримали в Бухаресті, де він залишив у місцевому відділенні «Нової пошти» два пакунки з вибухівкою. Разом із ним затримали ще одного українця, проте не розкрили про нього деталей.

Водночас російські медіа виявили дані про арешт 16 жовтня 2025 року в Румунії двох українців: 24-річного Вадима Щербакова та 21-річного Богдана Філіпчука.

Про те, що схованка зі зброєю, виявлена поблизу Берліна, могла бути призначена для російських агентів, раніше заявляли й представники німецьких спецслужб. Однак вони наголошували, що розслідування поки що триває.