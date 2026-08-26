На пляжі біля Варни в Болгарії знайшли уламки двох дронів

Вранці 26 серпня на двох пляжах поблизу болгарської Варни знайшли дрони та їхні уламки. Один з безпілотників виявили на пляжі Кабакум, інший — на пляжі Паша Дере.

Про це повідомив болгарський телеканал BNT.

На пляж Кабакум море винесло безпілотник розміром 2 на 1,5 метра. На місце прибула спеціалізована група Військово-морських сил Болгарії, яка оглянула апарат. Район тимчасово оточили, а доступ до нього обмежили.

Вибухівки в дроні не виявили. Частини ще одного безпілотника знайшли на пляжі Паша Дере поблизу Варни. Їх мають передати військовим фахівцям для дослідження. Болгарська влада поки що не встановила походження і модель дронів. Також невідомо, чи повʼязані між собою два випадки.

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Військові повідомили, що за останні кілька днів море винесло на північне узбережжя Болгарії приблизно шість дронів або їхніх уламків. Військові припускають, що цьому може сприяти північно-східний вітер.

BNT також зазначає, що знайдені апарати, ймовірно, можуть бути повʼязані з війною Росії проти України. Водночас болгарська влада наразі офіційно не встановила їхнє походження.