SpaceX збудує у США найбільший космодром за $100 млрд

Компанія SpaceX планує побудувати у штаті Луїзіана найбільший комплекс для запуску ракет вартістю приблизно $100 мільярдів.

Про це повідомляє Reuters.

Будівництво нового космодрому на острові Пекан планують розпочати у 2027 році. Перший запуск з майданчика очікується у 2029 році. Космодром буде призначений для запусків ракетної системи Starship і розвитку супутникових проєктів компанії.

Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що компанія розраховує проводити з нового космодрому тисячі запусків Starship на рік. Площа майбутнього комплексу становитиме майже 50 585 гектарів.

Він має розширити можливості SpaceX для запусків за межами нинішніх майданчиків у Південному Техасі та Флориді. Ілон Маск також розглядає Starship як основний засіб для виведення на орбіту великої кількості супутників, призначених для обробки даних штучного інтелекту.

За планами Маска, у майбутньому на орбіті може перебувати до одного мільйона таких супутників. Розташування острова Пекан також підходить для запусків на південь над Мексиканською затокою. Це, зокрема, дозволить виводити ракети на сонячно-синхронні орбіти.