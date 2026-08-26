Адміністрація Трампа погрожує знести Центр Кеннеді, якщо суд не дозволить додати імʼя Трампа на фасад

Адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила демонтувати Центр Кеннеді, якщо суд не дозволить його реконструювати та додати імʼя Трампа на фасад будівлі.

Про це пише NBC News.

«Без цих заходів Центр продовжить руйнуватися, перетворюючись на небезпечну і занедбану споруду, яку зрештою доведеться демонтувати. Після цього буде вирішено, що побудувати на цьому місці — наприклад, великий відкритий амфітеатр із видом на річку Потомак, який дехто пропонує звести вже багато років», — написав адвокат Міністерства юстиції США Брантлі Т. Маєрс у судовому документі.

У документі зазначається, що потенційний відкритий амфітеатр «не зможе належним чином вшанувати» президента Джона Ф. Кеннеді, однак його буде простіше і дешевше побудувати, експлуатувати й обслуговувати.

Адвокати Мінʼюсту назвали Центр Кеннеді «конструктивно ненадійним, принципово небезпечним і ганебним для столиці країни».

Цей документ став різким поворотом у багатомісячній історії з реконструкцією історичної культурної установи, яка вже зіткнулася з численними судовими позовами та критикою з боку демократів, музикантів і членів родини Кеннеді.

Ця позиція відрізняється від того, як останніми місяцями описував необхідні, за словами правління, ремонтні роботи виконавчий директор Центру Кеннеді Метт Флока. За його словами, реконструкція передбачатиме «повну заміну підйомників сцени та систем підвішування декорацій», масштабні електромонтажні роботи та заходи для запобігання протіканням. Усе це можна було б завершити протягом двох років, якби на час ремонту будівлю повністю закрили.

У судовому документі на початку цього року він заявляв, що «зовнішній вигляд головної будівлі Центру суттєво не зміниться», а «заплановані будівельні, ремонтні та відновлювальні роботи не передбачатимуть знесення Центру до рівня його сталевого каркаса».

Представник Центру Кеннеді 25 серпня заявив, що формулювання в судовому документі «описує гіпотетичний сценарій того, що може статися, якщо вкрай необхідну Центру реконструкцію заблокують політичні інтереси». При цьому раніше представник Центру заявляв, що будівлю не будуть повністю розбирати.