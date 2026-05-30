Суд заборонив перейменовувати Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді на честь Трампа

Федеральний суд у США заборонив перейменовувати Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді на честь президента США Дональда Трампа. Суд постановив, що змінити назву може лише Конгрес.

Про це пише Reuters.

Суддя Крістофер Купер зобов’язав адміністрацію Трампа протягом 14 днів прибрати всі вивіски з його ім’ям та видалити згадки про «Центр Трампа — Кеннеді» з офіційних матеріалів.

У рішенні суду йдеться, що закон прямо визначає назву закладу на честь президента Джона Кеннеді, а тому змінити її може лише Конгрес.

Купер також заблокував плани адміністрації щодо дворічного закриття центру на масштабний ремонт. Водночас він дозволив проводити необхідні роботи без повного припинення діяльності закладу.

У відповідь Трамп заявив, що доручив Міністерству торгівлі працювати з Конгресом над передачею установи під контроль законодавців. Також він розкритикував рішення суду, заявивши, що ремонт неможливо провести без закриття будівлі.

Позов подала конгресвумен Джойс Бітті, яка входить до ради Центру Кеннеді. Після рішення суду вона заявила, що культурна установа «належить американському народу, а не Дональду Трампу».