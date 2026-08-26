Генштаб: За останню добу росіяни втратили на фронті 1 450 військових і сім танків

За останню добу росіяни втратили на фронті 1 450 військових, сім танків і сотні одиниць іншої техніки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без десяти бойових броньованих машин, 74 артилерійських систем, чотирьох реактивних систем залпового вогню, однієї системи ППО, девʼяти наземних робототехнічних комплексів, 1 723 БпЛА, 533 одиниць автомобільної техніки та десяти одиниць — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.