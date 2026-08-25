Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка на тлі торговельної війни з Канадою

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна розглядає можливість перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка на тлі торговельної суперечки між США та Канадою.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«США серйозно розглядають можливість змінити назву озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки ми більше не очікуємо багато бізнесу з Онтаріо», — написав Трамп.

Озеро Онтаріо розташоване на кордоні США та Канади. Провінція Онтаріо — найбільш населена провінція Канади та один з головних центрів автомобільної промисловості країни.

Пропозиція Трампа зʼявилася на тлі нового конфлікту торговельної війни. Адміністрація США запровадила мита у 50% на канадські товари на суму майже $20 мільярдів після того, як переговори між країнами зайшли в глухий кут. Канада готує заходи у відповідь.

Трамп також пригрозив Канаді новими 50-відсотковими митами на автомобілі, автозапчастини, сталь і алюміній. Премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що вимоги Вашингтону можуть завдати серйозної шкоди ключовим галузям канадської економіки.