Макрон анонсував перші спільні військові навчання «Коаліції охочих» цієї осені

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вже у жовтні-листопаді цього року відбудуться перші масштабні військові навчання «Коаліції охочих».

Про це він сказав на зустрічі коаліції в Києві 24 серпня, передає «РБК-Україна».

За словами французького президента, це будуть не просто маневри — союзники мають показати, що готові діяти разом і рішуче, коли бойові дії припиняться.

«Це дуже важливо. Це один з головних елементів мирних переговорів, коли Україна вирішить їх провести. Вкрай важливо, щоб ми працювали колективно над цим», — наголосив Макрон.

Про проведення навчань лідери країн домовилися під час попередньої зустрічі в липні. Тоді ж стало відомо, що у вересні до Польщі прибудуть майже 1,5 тисячі військових з Британії та Франції.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда розповів, що під час навчань відпрацьовуватимуть передислокацію особового складу і техніки.