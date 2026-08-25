Експосадовиця ОП Мудра каже, що не отримувала від Микитася $4 млн

Ексзаступниця голови Офісу президента Ірина Мудра заявила, що ніколи не отримувала від екснардепа Максима Микитася $4 мільйони.

Про це вона заявила на суді, де їй сьогодні обирають запобіжний захід.

«Про суму, яку нібито передав Микитась мені. 8 січня, за версією обвинувачення, Микитась в одній з розмов сказав, що нібито залишив мені $4 мільйони. Заявляю прямо: я ніколи не отримувала від Микитася $4 мільйони. Ані готівкою, ані на банківський рахунок, ані в будь-якій іншій формі. У матеріалах нема вилученої готівки, нема банківського переказу, нема розписки. Немає жодного свідчення про сам факт передачі мені цих коштів, є лише слова іншої особи, можливо, його власний намір», — заявила вона в суді.

Окремо вона наголосила, що із 237 розмов, покладених в цю справу, 232 записані через мікрофон близької для неї людини, маючи на увазі Микитася: «Ця людина була мені близькою, я їй довіряла, і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала».

«Тепер дивіться, що мені інкримінують. Не документ, який я підписала, не рішення, яке я ухвалила, не гроші, які я взяла, не зустріч, яку я провела. Мені інкримінують те, що людина мене записувала. Що ця людина говорила, я була поруч і слухала. Він говорив, я слухала, він записував», — каже Мудра.

Експосадовиця додала, що не розуміє, чому слова Микитася сприймаються на віру, «адже в тих 8 справах, які є у НАБУ, мабуть, не всьому, що говорив Микитась, слідство вірило».