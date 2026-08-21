У Москві знайшли мертвим ексгенерала ФСБ. Імовірно, він застрелив себе

У Москві знайшли мертвим 83-річного генерал-майора російської ФСБ у відставці Ігоря Лаптєва. Він, імовірно, наклав на себе руки.

Про це повідомляють російські медіа.

Тіло Лаптєва знайшли 20 серпня у його квартирі на Верхній Красносільській вулиці. Попередньо, він загинув від вогнепального поранення в голову.

За інформацією російських медіа, Лаптєв воював в Афганістані, спочатку служив у КДБ, а потім у ФСБ, де займався «інформаційною безпекою». Потім працював у податковій поліції, а наприкінці 1990-х став заступником міністра з податків і зборів.

З 1998 року Лаптєв очолював раду директорів компанії «Інформтехніка і звʼязок», яка згодом увійшла до групи «Інформтехніка». Компанія виробляє програмне забезпечення та обладнання для комп’ютерів, а серед її найбільших замовників — Міністерства оборони та внутрішніх справ Росії.