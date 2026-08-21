Постпред Росії в ООН заперечив підготовку РФ до масової мобілізації після виборів. Каже: «Нам це не потрібно»

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Кремль наразі не планує масової мобілізації.

Про це він сказав журналістам у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

«Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо», — заявив Небензя.

Водночас він додав: «Подивимося, що станеться після виборів — і хто має рацію, а хто помиляється».

Небензя також заперечив те, що «десятки тисяч молодих росіян» почали масово виїжджати до Грузії напередодні очікуваної мобілізації після так званих виборів у Держдуму.

При цьому Федеральна митна служба Росії 19 серпня повідомила про «рекордний пасажиропотік» на пропускному пункті у Верхньому Ларсі, на кордоні Росії та Грузії. За кілька днів його перетнули майже 40 тисяч росіян.