Зеленський: Кремль планує швидко мобілізувати додаткові кілька сотень тисяч росіян цієї осені — одразу після виборів

Внутрішні російські документи підтверджують, що Кремль планує провести швидку додаткову мобілізацію кількох сотень тисяч росіян уже цієї осені, після так званих парламентських виборів, і ще стільки ж — наступного року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді очільника Головного управління розвідки Міноборони Олега Іващенка.

За його словами, така мобілізація планується на додачу до набору військовослужбовців за контрактом.

«План у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну — якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру», — зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна готується до активних дій, щоб ускладнити для Росії реалізацію таких планів. Президент уже визначив відповідні завдання розвідкам і спеціальним службам України.

Також Зеленський зазначив, що втрати російської армії на території України щомісяця становлять не менше 30 тисяч людей, і 60% з них — убитими.

«Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалася завдяки нашим активним діям та передусім нашому застосуванню дронів. Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну та дозволять збільшувати російську штурмову активність», — додав український президент.