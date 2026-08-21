The Atlantic: Зеленському пропонували вдарити роями ШІ-дронів по аеропортах Москви, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

На початку цього року українські посадовці представили президенту Володимиру Зеленському розширений план атак по РФ. Окрім ударів по російських військових базах, НПЗ, лініях постачання та логістичних центрах, посадовці хотіли запустити хвилі дронів із системами штучного інтелекту по московських аеропортах.

Про це The Atlantic розповіли два джерела, безпосередньо обізнані з планом.

План передбачав, що рої автономних дронів із системами навігації на основі ШІ самостійно шукали б і атакували цілі без керування людиною-пілотом. Подібні системи останніми роками випробовували різні країни, зокрема США.

Дрони мали використовувати технологію на основі ШІ, відому як зіставлення з картою (map matching). На практиці це виглядає так: дрон отримує карту маршруту та фото цілі, а під час польоту його камера порівнює побачене з цими даними. Коли ШІ визначає потрібну ціль, дрон самостійно спрямовується на неї та вибухає — без підтвердження оператора.

Коли цієї зими посадовці представили план Зеленському, він висловив занепокоєння. Президент побоювався, що удар дрона по цивільному літаку в Москві можуть розцінити як «піратство», особливо якщо постраждають або загинуть люди. Водночас, прагнучи посилити тиск на Росію та відновити мирні переговори, Зеленський дозволив продовжити підготовку до операції навесні та на початку літа.

До середини весни план примусового більш тривалого закриття московських аеропортів просунувся настільки далеко, що отримав кодову назву M&Ms, що натякає на безліч маленьких, дешевих і майже ідентичних безпілотників, які знадобляться для місії. Щоб подолати російську протиповітряну оборону, операції потрібно було відправляти до 1 000 безпілотників щоночі до аеропортів Москви та її околиць, повідомило одне з джерел.

Що пішло не так

За словами обох джерел, планування операції зупинили в липні, коли Зеленський несподівано звільнив її головного розробника — міністра оборони Михайла Федорова.

Як архітектор української програми військових дронів, Федоров працював над планом більшу частину цього року, зберігаючи його в таємниці навіть від деяких найближчих помічників. Він допоміг сформувати команду українських програмістів для розробки системи навігації на основі ШІ, а також заручився фінансуванням від європейських союзників України для масштабного виробництва автономних дронів, стверджують два джерела.

Джерело видання сподівається, що новий міністр оборони Євгеній Хмара продовжить проєкт: «Технічно це можливо. Але потрібно близько трьох місяців».

Що каже Україна

Представник Зеленського відмовився від коментарів. Водночас інший посадовець Офісу президента заперечив існування плану атакувати московські аеропорти роями дронів із ШІ. Він назвав це «повною нісенітницею».

За його словами, Україна давно намагається домогтися закриття російських аеропортів, і українські атаки вже неодноразово змушували їх тимчасово припиняти роботу. Водночас Україна не має достатньо точної далекобійної зброї, щоб атакувати аеропорти без значного ризику для цивільних.