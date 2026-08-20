Джерела «Бабеля»: СБУ хоче через суд отримати копії всієї бази документообігу ВАКС. Там уся інформація про розслідування НАБУ та САП

СБУ хоче через суд отримати копії всієї бази документообігу Вищого антикорупційного суду. Там, серед іншого, вся інформація про розслідування НАБУ та САП.

Про це повідомили «Бабелю» джерела у ВАКС.

Як кажуть наші співрозмовники, у квітні 2026 року Головне слідче управління СБУ розпочало кримінальне провадження за скаргою одного з обвинувачених, що у ВАКС були «махінації» з визначенням складу суду у його справі. Справа цього обвинуваченого зайшла до ВАКС ще у 2025 році.

Цього тижня слідчий СБУ звернувся до Шевченківського суду Києва, аби отримати копії всієї бази документообігу ВАКС, мотивуючи це перевіркою порядку визначення складу суду у 2025 році. Це клопотання в суді будуть розглядати завтра о 10:00.

Що передувало

Усе це відбувається на тлі розслідування НАБУ та САП справи про легалізацію грошей, які пішли на заставу для фігуранта справи «Мідас», ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.

У цій справі фігурує заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Після цього президент Володимир Зеленський звільнив її з посади. На записах прослуховування, які опублікували НАБУ та САП, Мудра нібито згадує про «дах» для Сенс Банку, яким мали стати певний Давид і голова комітету Ради (його імʼя на записах приховали).

Крім Мудрої, за даними слідства, у справі «Форест Гамп» фігурують екснардеп (за даними медіа — Вадим Столар), голова правління державного Сенс Банку, голова наглядової ради Сенс Банку та інші. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.