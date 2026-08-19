Німеччина виділить €50 млн на відновлення захисної арки ЧАЕС після російського удару

Німеччина виділить €50 мільйонів на відновлення захисної арки (конфайнменту) Чорнобильської АЕС, яка була пошкоджена російським ударом у лютому 2025 року.

Про це повідомило Міненерго.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку порахував, що вартість відновлення арки становить приблизно €500 мільйонів. Європейська Комісія, США та Норвегія раніше повідомляли, що теж готові долучитись до відновлення захисної арки на ЧАЕС.