Україна та Литва підписали декларацію про енергетичне парнерство і створили спільну координаційну групу

Міністр енергетики України Денис Шмигаль та його литовський колега Лукас Савіцкас підписали декларацію про енергетичне партнерство між двома країнами.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Зокрема, під час співпраці Україна та Литва разом відновлюватимуть енергообʼєкти, вироблятимуть та розвиватимуть системи накопичення енергії, працюватимуть над газовою інфраструктурою та поставками, регулюватимуть та інтегруватимуться до європейських ринків і зміцнюватимуть енергоінфраструктуру.

З цих питань Україна та Литва створили спільну координаційну групу.

Окремо Шмигаль подякував Литві за внесок до Фонду енергетичної підтримки України на €5,7 мільйона і за понад 6 317 тонн обладнання для енергетики.