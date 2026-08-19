Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонили від посади й арештували. Його підозрюють у хабарництві за уникнення мобілізації

Суд відсторонив від посади та відправив під варту начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють в отриманні хабара на загальну суму $15 тисяч.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Посадовця затримали 13 серпня. За версією слідства, він отримав $10 тисяч за те, щоб трьох військовозобов’язаних не мобілізували, прибрали з розшуку в системі «Оберіг» та допомогли з бронюванням.

Крім того, начальник ТЦК ще за $5 тисяч обіцяв посприяти, щоб уже мобілізованого чоловіка не прийняли до військової частини, а натомість повторно спрямували на ВЛК.

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19 серпня суд відправив його під варту з можливістю внести заставу 4 мільйони 659 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.