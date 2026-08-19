Швейцарія слідом за ЄС продовжила захист для українців до 2028 року, але посилила правила для військовозобовʼязаних

Швейцарія продовжила тимчасовий захист для громадян України (статус S) до 4 березня 2028 року. Водночас із 20 серпня країна обмежить доступ до нього заявникам, які не виконують військові обов’язки в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії від 19 серпня.

Нове обмеження стосується, зокрема, українців призовного віку, резервістів та людей, які добровільно вступили до ЗСУ. Відтепер статус S їм надаватимуть лише за умови, що вони виконують свої військові обов’язки в Україні.

Це правило стосуватиметься тільки нових заяв, поданих із 20 серпня 2026 року. Воно не вплине на людей, які вже мають статус S у Швейцарії.

Цим рішенням Швейцарія адаптує свою політику до нових правил Європейського Союзу. 30 липня ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року та одночасно обмежив його для окремих категорій військовозобов’язаних українців.

Разом зі статусом S Швейцарія продовжить і програму підтримки українців до березня 2028 року. Держава виділятиме кантонам по 3 000 швейцарських франків на рік за кожну людину зі статусом S. Кошти мають використовувати, зокрема, на вивчення мови, освіту та допомогу з виходом на ринок праці.

Окремі зміни для біженців з України почнуть діяти з березня 2027 року. Тоді перші українці перебуватимуть у Швейцарії вже п’ять років. За законом після п’яти років люди зі статусом S можуть отримати дозвіл на проживання, пов’язаний із цим статусом.

Водночас, якщо Швейцарія в майбутньому скасує статус S, така посвідка автоматично припинить діяти. За певних обставин українці зможуть окремо просити дозвіл на проживання за гуманітарними підставами.