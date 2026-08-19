FT: Іран розглядає можливість атакувати об’єкти США в Європі, якщо війна триватиме

Іран розглядає можливість атакувати американські військові об’єкти в Європі, якщо президент США Дональд Трамп вирішить ескалувати війну.

Про це пише Financial Times із посиланням на два джерела, близькі до іранського режиму.

За словами співрозмовників, іранські військові оцінювали можливість ударів по американських об’єктах у країнах Південно-Східної Європи, зокрема в Болгарії. Минулого місяця країна дозволила використовувати авіабазу «Безмер» для дозаправки американських літаків.

Також серед потенційних цілей називали Кіпр, де розташована британська військова база. У березні її атакував безпілотник. Окремо Іран розглядав можливість атакувати підводні оптоволоконні кабелі в Ормузькій протоці, які використовують для міжнародного звʼязку, кажуть джерела.

Один співрозмовник заявив, що Іран готує план розширення конфлікту, якщо Трамп виконає попередні погрози атакувати іранську інфраструктуру. Водночас інший співрозмовник сказав, що в разі американської агресії Іран не обмежуватиме свою відповідь регіоном Близького Сходу.

Водночас експерти вважають загрозу для Європи реальною, але обмеженою. Іран має балістичні ракети середньої дальності, здатні досягати цілей у Південній та Південно-Східній Європі, однак на великій відстані їхня точність і потужність будуть нижчими.