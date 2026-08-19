Росіяни атакували Україну 65 БпЛА та двома ракетами. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 19 серпня Росія атакувала двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 65 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», ракетами-дронами «Бандероль» та дронами-імітаторами «Пародія».

Про це звітують у Повітряних силах.

Дрони летіли з таких напрямків: Курськ та Орел (Росія), Донецьк та Гвардійське, Крим (тимчасово окуповані українські території). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили знешкодили 56 російських БпЛА, а також дві ракети-дрони «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Збити не вдалося цілі на десяти локаціях, уламки впали ще на трьох.

Зокрема, у Запоріжжі через російську атаку дронами вночі постраждали 6 людей, одна — загинула. Також авіабомба зруйнувала приватний будинок в одному з районів, повідомили в ОВА.

На Харківщині у Балаклії від атаки дронів постраждала родина: 38-річний батько отримав осколкові травми нижніх кінцівок, його 31-річна дружина та 9-річний син — гостру реакцію на стрес, заявили в обласній прокуратурі.