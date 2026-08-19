Генштаб: Росіяни втратили за останню добу на фронті 1 190 військових

На війні проти України за останню добу російська армія втратила приблизно 1 190 військових та сотні одиниць техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без двох танків, 50 артилерійських систем, трьох реактивних систем залпового вогню, 19 наземних робототехнічних комплексів, 1 738 БпЛА, 427 одиниць автомобільної техніки, а також однієї — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.