В Україну повернуться «Фантоми» — спеціальні патрульні автомобілі

На українські дороги повернуть «Фантоми» — спеціальні патрульні автомобілі, які не мають розпізнавальних знаків.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Автівки оснащені системами фіксації порушень швидкості, що працюють під час руху. За місяць роботи до війни такі автівки зафіксували порушення у понад 26 тисяч водіїв — потім «Фантоми» прибрали з доріг через війну.

Також на цьому тижні на українські дороги додадуть 50 нових камер.

Це сталося на тлі вчорашньої ДТП у Києві — через порушення правил дорожнього руху автівка влетіла на літній майданчик закладу харчування. Після інциденту президент Зеленський заявив, що «потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки».