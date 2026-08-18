В Україну повернулись іще шестеро дітей з тимчасово окупованої території

В Україну з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще шістьох дітей віком від 10 до 17 років.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед них — чотири дівчинки та двоє хлопчиків. Зараз діти у безпеці, їм надають допомогу.

Загалом з початку 2026 року з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули 157 дітей.