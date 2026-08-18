САП зможе провести заочне розслідування справи ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми та його брата

Окрім самого Шурми, у справі фігурують його брат Олег та експосадовець ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Про це йдеться в повідомленні палати.

У чому підозрюють Ростислава Шурму

За даними слідства, у 2019—2020 роках Ростислав Шурма разом з братом почав контролювати низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом. Після вторгнення Росії та окупації частини регіону ці станції втратили зв’язок з енергосистемою України, вони були пошкоджені, а персонал евакуювали.

Однак пов’язані з ними підприємства заявляли, що виробляють електроенергію, й отримували за неї гроші, хоча насправді її не подавали в мережу. За даними слідства, така схема завдала державі збитків на 141,3 мільйона гривень.

У НАБУ кажуть, що розпочали слідство за матеріалами розслідування Bihus.Info. Журналісти ще у 2023 році зʼясували, що співвласником цих сонячних станцій під російською окупацією є близьке оточення Шурми. Він заявляв, що розслідування «маніпулятивне і неправдиве».

У вересні 2024 року Шурму звільнили з посади заступника голови Офісу президента, яку він обіймав з листопада 2021 року.

Наразі Ростислав Шурма перебуває за кордоном. У липні 2025 року в його будинку в Німеччині провели обшуки баварські слідчі. У грудні його звільнили з наглядової ради «Нафтогазу».