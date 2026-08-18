У Німеччині українця засудили до понад року ув’язнення за підготовку підпалів на замовлення Росії

У Німеччині вищий регіональний суд Штутгарту засудив українця за звинуваченням у шпигунстві — він на замовлення російських спецслужб готував підпали на території країни. Двох інших українців, яких вважали причетними до цієї справи, виправдали.

Про це пише німецьке агентство dpa.

Українця засудили до позбавлення волі терміном на рік і три місяці. Він поки що не прокоментував ці звинувачення.

Трьох чоловіків віком 22, 25 і 30 років заарештували у травні 2025 року в Кельні та Констанці в Німеччині, а також у німецькомовному кантоні на північному сході Швейцарії Тургау. Їх звинуватили у змові, спрямованій проти транспортної мережі компанії з доставки посилок.

За наказом російської розвідки чоловіки спершу надіслали в Україну дві посилки з GPS-трекерами, щоб зібрати інформацію про маршрути та транспортні процедури, які використовує поштова компанія. Наступний крок — відправка посилок із запальними пристроями, які мали спалахнути під час транспортування.

У німецькій прокуратурі додали, що пакунки мали «загорітися в Німеччині або деінде дорогою до України». Троє українців домовилися відправити ці посилки, однак їх викрили ще на етапі підготовки.