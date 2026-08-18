У Раді зʼявились два нові нардепи від «Слуги народу». Хто вони

У Верховній Раді зʼявились два нові народні депутати — Богдан Моркляник і Вікторія Рєзнікова, 18 серпня вони склали присягу. Обоє долучились до фракції «Слуга народу».

Про це стало відомо з трансляцїі засідання парламенту.

Богдан Моркляник і Вікторія Рєзнікова стали нардепами замість Дениса Маслова і Віталія Безгіна.

Моркляник народився у селищі Міжгірʼя Закарпатської області, закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «промислове та цивільне будівництво». Доктор технічних наук.

У різні роки викладав у Львівській політехніці та був заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У березні 2022-го мобілізувався до ЗСУ.

Рєзнікова родом з Хмельницього, закінчила Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова за спеціальністю «правознавство». Докторка юридичних наук. Працювала бухгалтеркою, пізніше — юристкою.

З 2018 року – членкиня Науково-консультативної ради при Верховному суді. З 2019 до 2024 року працювала завідувачкою кафедри господарського права юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, а у 2024-му стала завідувачкою кафедри економічного права та економічного судочинства.

У 2025 році стала членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.