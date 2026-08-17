У соцмережах постять заяву «дружини Драпатого» про супротив реформам головкома. Головком існування цієї заяви заперечує

Останніми днями в соцмережах масово почали зʼявлятись пости, які цитують нібито заяву дружини головкома Михайла Драпатого, де та скаржиться на супротив реформам в оборонній сфері. Генштаб у відповідь назвав це інформаційною атакою, а сам Драпатий наголосив, що члени його родини не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені.

Зокрема, «цитати» з такої заяви дружини Драпатого публікувала користувачка Threads Аня Баратинська — в описі її сторінки вказано, що вона тарологиня і психолог.

У її дописі, який начебто цитує дружину головкома, йдеться про «потужний внутрішній супротив, з яким зіткнувся її чоловік під час спроб реформувати армію». Також жінка начебто каже, що Драпатий готовий подати у відставку через «жорсткий тиск з боку оточення колишнього керівництва та політичних кіл».

Притому жодних підтверджень автентичності цієї заяви чи того, що вона належить дружині головкома, — немає.

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Схожі заяви в попередні тижні ширили різні Facebook-пабліки. Усі вони повторюють ті самі тези: на Драпатого тиснуть через його реформи, «стара гвардія» опирається, Драпатого намагаються шантажувати.

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На ситуацію зреагував сам головком, його заяву опублікував Генштаб ЗСУ. Драпатий каже, що на нього ведуть скоординовані атаки і залучають до них ботомережі.

Головком запевняє: члени його сімʼї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності.

«Прошу дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене. У нас одна спільна мета — наближення перемоги. На ній зосереджений зараз я, і на ній прошу зосереджувати зусилля кожного», — наголосив він.