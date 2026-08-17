Yle: Яндекс «намалював» ліс поверх ракетної батареї біля Фінляндії, щоб приховати її на своїх картах

Популярний у Росії картографічний сервіс «Яндекс» знайшов новий спосіб приховувати військові обʼєкти. Зокрема, на супутниковому знімку з’явилися фрагменти лісу на ділянці біля порту Кронштадт неподалік Санкт-Петербурга, де розташована ракетна батарея.

На це 17 серпня звернуло увагу фінське видання Yle.

Раніше «Яндекс» намагався маскувати військові об’єкти переважно розмиттям їхніх деталей на супутникових знімках. Минулої весни дослідники нарахували 119 розмитих об’єктів у західній частині РФ.

Тепер же поверх ракетної батареї за допомогою графічного редактора наклали зображення лісу. При цьому ту саму батарею добре видно на картах Google, Apple та Microsoft.

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Ймовірно, Росія ховає ціль від ударів українських дронів. Однак військовий експерт і колишній розвідник Фінляндії Марко Еклунд вважає цю «секретність» безглуздою, адже західна чи українська розвідка орієнтується на власні супутникові знімки. За його словами, за маніпуляцією стоїть якесь адміністративне рішення, а саму обробку в Кронштадті виконали недбало — якщо знати, що шукати, її легко помітити.

За даними Yle, у прихованій зоні раніше зберігали протикорабельні ракети «Бастіон» та пов’язані з ними радарні й розвідувальні системи.