У Європі скасували ордер на арешт директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука

Німецька сторона відкликала Європейський ордер на арешт директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука. Його вже звільнили з-під варти.

Про це повідомив його колега, президент бізнес-клубу Сергій Гайдачук.

За словами Гайдайчука, зараз адвокати і команда хочуть зʼясувати, «які саме дані Дмитра були використані, як вони потрапили до зловмисників і яким був механізм злочину, що зрештою призвів до його затримання в Польщі».

28 липня на польському кордоні затримали Дмитра Карчука — співвласника і директора одного з найбільших бізнес-клубів України. Тоді причиною для арешту став німецький ордер.

Сергій Гайдачук / Facebook

Німецька сторона стверджувала, що у вересні 2024 року Карчук нібито за підробленими документами вивіз зі складу 171 електровелосипед вартістю майже €127 тисяч. Тоді захист Карчука заперечив звинувачення, надавши білінг, дані про перетин кордону та інші докази перебування чоловіка в Україні.