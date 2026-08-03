У Польщі затримали директора CEO Club Ukraine за підозрою в крадіжці велосипедів. Колеги кажуть, що його персональні дані викрали шахраї

На польському кордоні 28 липня затримали Дмитра Карчука — співвласника і директора одного з найбільших бізнес-клубів України CEO Club Ukraine.

Про це повідомив його колега, президент бізнес-клубу Сергій Гайдачук.

За його словами, причиною для затримання Карчука став європейський ордер на арешт, який видала Німеччина. За версією німецького слідства, у вересні 2024 року Карчук нібито за підробленими документами вивіз зі складу 171 електровелосипед вартістю майже €127 тисяч.

Захист Карчука заперечує звинувачення, надає білінг, дані про перетин кордону та інші докази перебування чоловіка в Україні.

Колеги Карчука називають ситуацію абсурдною. Вони також стверджують, що в той час Дмитро перебував в Україні, проходив реабілітацію після операції на коліні та пересувався на милицях.

Гайдачук підозрює, що персональними даними Дмитра хтось заволодів і скористався при викраденні велосипедів. Він зазначає, що в Європі поширені шахрайства з вантажами та підробленими транспортними документами.

За словами Гайдачука, зловмисники можуть використовувати чужі документи, забирати вантажі за підробленими паперами, а справжній власник даних дізнається про це лише після затримання.

Польський суд відправив Карчука під варту на 60 діб. Зараз там лише розглядають, чи виконувати європейський ордер і чи передавати українця Німеччині. Адвокати вже оскаржили це рішення та просять звільнити його під заставу.

У коментарі «РБК-Україна» в Міністерстві закордонних справ України відповіли, що після інформації від польської прокуратури генконсульство України в Любліні одразу звернулося до польських органів і попросило дозволити консулам відвідати Дмитра Карчука. Польська сторона розглядає цей запит.