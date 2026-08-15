Українські кіберфахівці атакували цифрову інфраструктуру Wildberries

Українські фахівці незалежної кіберспільноти Cyber Corps атакували цифрову інфраструктуру російської компанії Wildberries.

Про це повідомило ГУР МО.

Атака спричинила масштабні збої в компанії — порушила роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів і призвела до часткових порушень у платіжній системі. Також фахівцям вдалося створити додаткове навантаження на контактні центри компанії.

Після атаки у Wildberries зафіксували масові скарги від клієнтів, зокрема через неможливість розрахуватися за товар.