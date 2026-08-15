Українські кіберфахівці атакували цифрову інфраструктуру Wildberries

Українські фахівці незалежної кіберспільноти Cyber Corps атакували цифрову інфраструктуру російської компанії Wildberries.
Про це повідомило ГУР МО.
Атака спричинила масштабні збої в компанії — порушила роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів і призвела до часткових порушень у платіжній системі. Також фахівцям вдалося створити додаткове навантаження на контактні центри компанії.
Після атаки у Wildberries зафіксували масові скарги від клієнтів, зокрема через неможливість розрахуватися за товар.
- Останніми тижнями Україна майже щодня атакує склади російського маркетплейсу Wildberries. Станом на 4 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ повідомляв, що дрони вже влучали в 15 обʼєктів Wildberries у Росії, 13 з них — згоріли. Російський Forbes оцінив збитки компанії в понад $2,7 мільярда.