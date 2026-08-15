Україна атакувала центр «Прогрес» та аеродром в Росії

Українські військові у ніч проти 15 серпня атакували «ЦСКБ-Прогрес», який виробляє ракети-носії та космічні апарати.

Це підтвердив президент Володимир Зеленський.

РКЦ «Прогрес» — одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості РФ, що виробляє ракети-носії сімейства «Союз». Їх використовують, щоб виводити на орбіту російські космічні апарати військового, розвідувального та зв’язкового призначення. Зокрема, «Союз-2.1б» залучають до розгортання російського супутникового угруповання «Рассвєт» — системи широкосмугового супутникового зв’язку, яку Росія позиціонує як аналог Starlink.

Окрім цього, РКЦ «Прогрес» виробляє космічні апарати дистанційного зондування Землі, які РФ задіює для розвідки.

Також Україна атакувала аеродром «Саваслейка», де базуються носії російських ракет «Кинджал», і нафтовий об’єкт в Усть-Лузі.