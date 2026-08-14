У Франції суд заблокував закон про заборону соцмереж для дітей до 15 років

У Франції Конституційний суд заблокував закон про заборону доступу до соцмереж, зокрема TikTok, Instagram і Snapchat, для дітей до 15 років.

Про це пише DW.

Суд, зокрема, визнав, що цей закон порушує свободу вираження поглядів. Також суд вказав, що законодавець не визначив умови та межі, необхідні для підтвердження віку в соцмережах.

Наприкінці липня французький парламент схвалив законопроєкт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соцмережами. Планувалося, що з 1 вересня дітям такого віку заборонять створювати нові акаунти в соціальних мережах, а із січня 2027 року обмеження поширяться і на чинні облікові записи.