Масовий мор риби на Київщині. Лабораторія зафіксувала перевищення норми за шістьма показниками

У Борщагівській громаді Київщини після масового мору риби в трьох водоймах лабораторія зафіксувала перевищення норми за шістьма показниками.

Про це повідомив Київський обласний центр контролю та профілактики захворювань МОЗ.

Для аналізу відібрали 17 різних зразків: чотири зразки питної води з колодязів і свердловин найближчої житлової забудови, шість зразків води з водойм і сім — з ґрунту.

Під час аналізу лабораторія виявила одночасне перевищення норм за розчиненим киснем, залізом, марганцем, фенолами, амонієм та органолептикою. Це може свідчити, що водойма забруднена, зокрема й органічними сполуками.

Наразі дослідження питної води та ґрунту триває — остаточний висновок планують опублікувати 17 серпня.