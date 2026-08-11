Надзвичайна екологічна ситуація. У водоймах на Київщині загинуло близько трьох тонн риби (доповнено)

У Борщагівській громаді Київської області зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію. Там стався масовий мор риби у трьох водоймах.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Він розповів, що перший випадок місцеві служби виявили напередодні, а сьогодні, 11 серпня, загибель риби зафіксували ще у двох водоймах. Наразі фахівці відібрали проби води, щоб встановити джерело забруднення.

Одна з попередніх версій — витік стічних вод під час ремонтних робіт на одному з обʼєктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм Київщини через зливову каналізацію.

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Доступ до водойм тимчасово обмежили. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Доповнено о 19:00. Голова Київської ОВА повідомив, що під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачували до зливової мережі столиці, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Роботи задокументувала поліція, їх уже припинили, а потенційне джерело витоку ліквідували.

На місцях організували підвезення питної води. Мертву рибу наразі збирають та утилізують. Остаточну причину мору встановлять результати лабораторних досліджень. Ткаченко додав, що є ризик поширення забруднення вниз за течією.