Албанський премʼєр закликав не критикувати Україну через заяву Зеленського про Косово

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав припинити критикувати Україну через заяву президента Володимира Зеленського про незалежність Косова.

Про це він написав у соцмережі X.

Зеленського він назвав «своїм дорогим другом». За словами Рами, після заяви українського президента про те, що Україна підтримує територіальну цілісність Сербії, «народні націоналісти» в Тирані (столиця Албанії) та Приштині (столиця Косова) почали закликати до припинення підтримки України.

Албанський премʼєр додав, що Україна протистоїть Росії, тому його країна не буде відвертатися через цю «помилку». Рама вважає, що позиція, яку Україна висловлює стосовно незалежності Косова, не скасовує її права на свободу.

«Україна може помилятися щодо Косова — і так, вона помиляється, але її право на свободу залишається беззаперечним, і боротьба за це право означає боротьбу за Європу і за нас самих. Ці істини цілком можуть співіснувати в одному реченні. Албанія достатньо зріла, щоб нести обидві, і вона це зробить», — сказав Рама.

8 серпня Зеленський прибув до Сербії — вперше відтоді, як обійняв посаду президента у 2019 році. Під час зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем Зеленський заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність своїх партнерів. Це викликало обурення у Косові, яке підтримує Україну, — у Приштині зняли банер з прапором України та написом Free Ukraine, який висів там чотири роки.