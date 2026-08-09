У столиці Косова зняли український прапор. Чому

Учора під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем Зеленський заявив, що позиція України щодо незалежності Косова не змінилася.

Міський голова заявив, що Косово «треба поважати». Водночас країна «солідарна з народами, які стикаються з війною, оскільки сама знає, що означає боротися за право на існування держави».

У столиці Косова Приштині зняли український прапор після заяви президента Володимира Зеленського під час візиту до Сербії.

Що відомо про Косово

Косово — це частково визнана держава, населена албанцями. Раніше Косово було автономією в складі Сербії, але в 1991 році в окрузі проголосили незалежність і провели референдум. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косова силові загони. Спочатку це була спецоперація, проте в 1998 році в регіоні почалися етнічні чистки — серби знищували албанців. Через це в 1999 році НАТО бомбардувало великі сербські міста, зокрема столицю Белград. Після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН.

У лютому 2008 року парламент Косова одностороннім порядком знову проголосив незалежність, проте Сербія вважає регіон своєю територією. Де-факто регіон не контролюється Белградом і не підпорядковується Сербії.

Країну визнали майже 100 держав світу. Сербія не визнає незалежності Косова, як і Україна (хоча у 2024 році Косово передавало Україні мінометні снаряди, вантажівки і бронетехніку). Також незалежність Косова не визнають пʼять країн-членів ЄС (Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія).