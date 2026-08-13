На Трампа подали до суду, бо він продає свої дописи в Truth Social за $100 тисяч на місяць

Видання The Intercept і некомерційна організація Freedom of the Press Foundation подали до суду на президента США Дональда Трампа. Вони вимагають заблокувати платний сервіс Truth API, який дає ранній доступ до публікацій Трампа у соцмережі Truth Social.

Про це повідомляє CNBC.

Від початку серпня заснована Трампом компанія Trump Media & Technology запровадила плату за швидкий доступ до дописів президента США в його соцмережі — $100 тисяч на місяць.

Сервіс Truth API орієнтований на великі інвестиційні компанії та трейдерів, адже президент США часто оголошує через дописи в Truth Social рішення, які впливають на світові фінансові ринки. Його заяви про мита, міжнародні конфлікти чи окремі компанії нерідко спричиняють різкі зміни цін на акції, валюту та нафту.

Наразі Truth API дає передплатникам швидший доступ до дописів 10 найпопулярніших акаунтів Truth Social. Крім Трампа, серед них — Білий дім, віцепрезидент Джей Ді Венс, директор ФБР Кеш Патель та інші посадовці.

Позивачі стверджують, що таким чином Трамп фактично отримує можливість заробляти на продажі урядової інформації через власну компанію. За їхніми словами, це створює перевагу для тих, хто може заплатити за новини раніше за інших.

На думку позивачів, така схема «є безпрецедентною, корумпованою і неконституційною».

«Не існує жодних законних інтересів, не кажучи вже про значущі, які б виправдовували дозвіл президенту Трампу отримувати прибуток від продажу урядової інформації», — йдеться в позові.

Гендиректор Trump Media & Technology Кевін МакГерн заявив, що сервіс Truth API лише передає публічні дописи користувачів на кілька мілісекунд швидше. За його словами, компанія вже уклала понад 10 угод із клієнтами, які платять переважно $60—100 тисяч на місяць. А в майбутньому Trump Media & Technology планує розширити сервіс на новинні стрічки, фінансові термінали та інші платформи.