AP: Дописи Трампа в Truth Social почали продавати трейдерам за $100 тисяч на місяць

Компанія Дональда Трампа почала продавати платний доступ до дописів президента США у соцмережі Truth Social. Новий сервіс орієнтований на великі інвестиційні компанії та трейдерів.

Про це пише Associated Press.

Сервіс Truth API коштує $100 тисяч на місяць. Він дозволяє автоматичним торговим системам отримувати дописи Трампа максимально швидко та реагувати на них за мілісекунди.

Інтерес до такого сервісу пояснюється тим, що президент США часто оголошує через дописи в Truth Social рішення, які впливають на світові фінансові ринки. Його заяви про мита, міжнародні конфлікти чи окремі компанії нерідко спричиняють різкі зміни цін на акції, валюту та нафту.

На запитання про «етичність» нового сервісу та про те, чи перевіряли його юристи Білого дому, пресслужба Трампа відмовилася відповідати, переадресувавши журналістів до материнської компанії Truth Social — Trump Media & Technology.

Там, своєю чергою, заявили, що демократи навмисно спотворюють суть сервісу «через ідеологічну неприязнь до вільного ринку або нерозуміння різниці між публічною та непублічною інформацією — або й через обидві причини».

У компанії Трампа запевнили, що всі користувачі бачитимуть дописи одночасно, а платний сервіс лише забезпечує швидшу технічну доставку повідомлень. Водночас експерти наголошують, що навіть перевага в кілька мілісекунд дозволяє великим трейдерам випереджати інших учасників ринку й заробляти на таких коливаннях.

Критики також вважають, що продаж швидкого доступу до дописів чинного президента створює конфлікт інтересів і може стати предметом майбутніх розслідувань. Демократи вже назвали новий сервіс «відкритою корупцією».

Наразі невідомо, які саме фірми вже оформили підписку на Truth API. На прохання прокоментувати ситуацію жодна з шести найвідоміших компаній, що займаються високошвидкісною торгівлею, як-от Citadel Securities та XTX Markets, не відповіла.

Проте, як зазначає AP, навіть якщо три з них оформлять щомісячну підписку, це подвоїть дохід Trump Media, яка минулого року заробила $3,7 мільйона. Співзасновник компанії Themis Trading Джо Салуцці припускає, що заплатити за Truth API будуть готові близько 100 компаній.

«Для великих гравців це буде те, що їм потрібно. Це інформація, здатна впливати на ринок», — сказав Салуцці.