Сили оборони атакували один з найбільших нафтопереробних комплексів Росії — за 1 300 км від України

У ніч проти 13 серпня українські війська атакували один з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії — «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Комплекс, що розташований приблизно за 1 300 км від України, щороку може переробляти до 10 мільйонів тонн сировини. Зокрема, там виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти й полімери, якими забезпечують російську армію.

Обʼєкт уже був під атакою у ніч на 14 липня, після чого зупиняв роботу.

Також зранку в мережі публікували кадри пожежі на території великого складсько-розподільчого комплексу Wildberries у Чишминському районі Башкортостану. Згодом пресслужба маркетплейсу підтвердила атаку на логістичний обʼєкт у Башкортостані.