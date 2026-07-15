Reuters: Російський «Газпром Нафтохім Салават» зупинив роботу після атаки українських дронів

Російський «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані зупинив роботу після атаки українських дронів у ніч на 14 липня.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

У Башкортостані кажуть, що відновлять роботу підприємства протягом кількох днів. Але, за даними Reuters, ремонт може зайняти кілька тижнів чи місяців.

За словами співрозмовників, удар вивів з ладу дві основні установки первинної переробки нафти, а також частину установок вторинної переробки та інше обладнання. Йдеться про установки CDU-6 потужністю переробки 17 140 тонн на добу та CDU-4, яка може переробляти 11 430 тонн сировини на добу..

«Газпром Нафтохім Салават» — один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, зріджений газ, поліетилен та аміак. У 2024 році комплекс переробив 7,2 млн тонн нафти, що становить близько 2,7% загального обсягу нафтопереробки Росії.

Завод, який розташований за 1 500 км від України, щороку переробляє майже 10 млн тонн нафти. Це останній великий виробник бензину у РФ, по якому цьогоріч ще не прилітало.