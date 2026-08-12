У новій російській ракеті «Монохром» виявили мікрокомп’ютер. У ГУР пояснили, що це може означати

Спеціалісти ГУР МО виявили в новій російській крилатій авіаракеті С-71 «Монохром» компʼютерний модуль Nvidia Jetson Orin.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

У ГУР стверджують, що це може свідчити про те, що в ракеті застосовують технології штучного інтелекту. Дані на порталі War&Sanctions свідчать, що США (країна-виробник) виготовили цей мікрокомп’ютер у березні 2025 року.

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Також ця крилата авіаракета має: